В ОБСЕ обнаружили скрытые позиции оккупантов возле Петровского

Новости Украины:ОБСЕ зафиксировала новые позиции террористов в Петровском

Беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области зафиксировал новые позиции боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не была зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять человек в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах на юг от северного края участка разведения и примерно в 1 км на восток от западного края ", - отметили в пресс-службе.

В тот же день на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четверо людей в камуфляжной одежде на позиции террористов (о которой сообщалось ранее) примерно в 180 метрах на северо-запад от юго-восточного угла участка разведения. Напомним, 9 ноября от села Богдановка со стороны украинских силовиков и от Петровского со стороны боевиков началось разведение войск.

Перед тем оккупанты несколько раз срывали разведения.

11 ноября в ООС отчитались о завершении практической фазы разведения в Петровском. Стороны должны были развести силы на расстояние одного километра от линии разграничения.

На участке разводка №3, в районе Богдановки и Петровского Донецкой области, по состоянию на 12 ноября, был завершен практический этап зеркального процесса разведения личного состава и вооружения. Тактическое положение изменили 48 военнослужащих ВСУ.