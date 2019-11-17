Мошенники бесчинствуют: доверчивая жительница Шостки потеряла крупную сумму денег

Назвавшись в телефонном разговоре представителем мобильного оператора, злоумышленник узнал у жительницы Шостки номера абонентов, которым она звонила несколько последних раз. Затем заблокировал ее сим-карту, дистанционно восстановил ее, снял с банковского счета женщины деньги и еще и оформил кредит.
Очередной жертвой аферистов стала 37-летняя жительница Шостки. На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, который в разговоре назвался представителем оператора мобильной связи. Он назвал ее личные данные и рассказал, что они обзванивают всех клиентов и делают социологический опрос по качеству связи. По его словам, для улучшения их услуг клиентке нужно назвать три последних номера абонентов, куда она звонила и в час отключить телефон. Женщина выполнила условия, а через час, включив мобильный, поняла, что ее сим-карта заблокирована. Тогда она позвонила мужу с другого терминала, и попросила позвонить ей на мобильный, считая, что произошел сбой. Впрочем, мужчина рассказал, что ее номер отвечает, но на фоне слышит детские голоса.
Женщина сразу обратилась в сервисный центр, где ей восстановили номер уже с привязкой к ее паспорта. Там же последнюю и предупредили, что заблокировали "семерку" мошенники.
Однако на этом неприятности пострадавших не закончились: за две недели она получила смс-сообщение из банка с просьбой оплатить кредит. Выяснилось, злоумышленники по ее номеру телефона оформили на нее 5000 гривен кредита и сняли с ее банковской карты еще 6550 гривен.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество", в рамках которого ведутся поиски мошенников.
В связи с этим правоохранители снова напоминают гражданам элементарные правила предосторожности, соблюдение которых позволит избежать мошеннической ловушки и сохранить собственные средства при подобных звонках и сообщениях.
Таким образом вы лишний раз убедитесь в том, что с вашим платежным документом все в порядке, а сами вы только избежали коварной мошеннической ловушки.