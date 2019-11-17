Мошенники бесчинствуют: доверчивая жительница Шостки потеряла крупную сумму денег

Новости Украины:Доверчивость жительницы Шостки вызвала потерю немалой суммы средств.

Назвавшись в телефонном разговоре представителем мобильного оператора, злоумышленник узнал у жительницы Шостки номера абонентов, которым она звонила несколько последних раз. Затем заблокировал ее сим-карту, дистанционно восстановил ее, снял с банковского счета женщины деньги и еще и оформил кредит.

Очередной жертвой аферистов стала 37-летняя жительница Шостки. На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, который в разговоре назвался представителем оператора мобильной связи. Он назвал ее личные данные и рассказал, что они обзванивают всех клиентов и делают социологический опрос по качеству связи. По его словам, для улучшения их услуг клиентке нужно назвать три последних номера абонентов, куда она звонила и в час отключить телефон. Женщина выполнила условия, а через час, включив мобильный, поняла, что ее сим-карта заблокирована. Тогда она позвонила мужу с другого терминала, и попросила позвонить ей на мобильный, считая, что произошел сбой. Впрочем, мужчина рассказал, что ее номер отвечает, но на фоне слышит детские голоса.

Женщина сразу обратилась в сервисный центр, где ей восстановили номер уже с привязкой к ее паспорта. Там же последнюю и предупредили, что заблокировали "семерку" мошенники.

Однако на этом неприятности пострадавших не закончились: за две недели она получила смс-сообщение из банка с просьбой оплатить кредит. Выяснилось, злоумышленники по ее номеру телефона оформили на нее 5000 гривен кредита и сняли с ее банковской карты еще 6550 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество", в рамках которого ведутся поиски мошенников.

В связи с этим правоохранители снова напоминают гражданам элементарные правила предосторожности, соблюдение которых позволит избежать мошеннической ловушки и сохранить собственные средства при подобных звонках и сообщениях.

Никому и никогда не сообщайте индивидуальный ПИН-код своей банковской карты и cvv-код, находящийся на обратной ее стороне.

В случае поступления якобы из банка электронных писем или звонков с запросами о личную информацию, не отвечайте на них, а лучше сами перезвоним на официальный номер call-центра вашей финучреждения, и выясните ситуацию.

Получив сомнительную информацию в смс-сообщении, не переходите по предлагаемым вложениями, а обратитесь в сервисный центр своего мобильного оператора.

В случае потери или блокировки телефонной сим-карты, к которой "привязана" ваша банковская карта, прежде необходимо лично обратиться в банк с заявкой о блокировании платежного документа.

И помните: работник банка никогда не будет звонить к вам с закрытого номера. Если вас просят прислать пароль или другие карточные данные, ни при каких обстоятельствах не следует этого делать. Прежде необходимо срочно обратиться на "горячую" телефонную линию банка, и выяснить у оператора всю информацию по вашему счету.

Таким образом вы лишний раз убедитесь в том, что с вашим платежным документом все в порядке, а сами вы только избежали коварной мошеннической ловушки.