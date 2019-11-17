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Пошел на обгон и не справился с управлением: в Закарпатской области в ДТП погиб пенсионер

Пошел на обгон и не справился с управлением: в Закарпатской области в ДТП погиб пенсионер
15:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Водитель "Таврии" выехал на обочину и врезался в дерево.

На автодороге Киев-Чоп в Закарпатье мужчина не вправся с управлением, врезался в дерево и погиб. Пассажиры, находившиеся в авто, не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

"На автодороге "Киев-Чоп", недалеко с. Ивановцы Мукачевского района, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель "Таврии". Полиция работает на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня, 17 ноября, около 11:00 часов между населенными пунктами Ивановке-Клячаново Мукачевского района.

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"Установлено, что водитель Таврии, 67-летний житель Мукачево, двигаясь в направлении г. Ужгород, во время маневра обгона не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте. Двое пассажиров, находившихся в авто, не пострадали", — говорится в сообщении.

Сведения об аварии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках следствия полиция выяснит все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, на автодороге Киев-Чоп в Закарпатье пьяный водитель совершил ДТП, в результате которого погибла 40-летняя женщина-пассажир.

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Как сообщалось ранее, один военнослужащий, пострадавший в результате ЧП на Центральной артиллерийской базе в городе Балаклея Харьковской области в воскресенье умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

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ДТП, Закарпатская область, Мукачево, Нацполиция.
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