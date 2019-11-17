Смерть в собственной квартире: полиция расследует убийство пенсионерки

Новости Украины:В полиции предполагают, что пенсионерка стала жертвой грабителей.

В Харькове расследуется убийство пенсионерки. Женщину убили в собственной квартире. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Женщину 1948 года обнаружили с колото-резанными ранами шеи.

Исчез мобильный телефон убитой. Исчезновение других ценностей проверяется в рамках уголовного производства открытого по ст. 115 УК Украины.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва гранаты в столичном общежитии погибли двое мужчин, которые приехали в Киев на временные работы.

Как сообщалось ранее, на днях в полицию поступило сообщение об угоне грузопассажирского микроавтобуса. Накануне владельцы отдали его на покраску в один из гаражных кооперативов г. Бровары.