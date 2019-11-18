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Сегодня в одной из областей частично отключат свет

Сегодня в одной из областей частично отключат свет
08:29 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:18 ноября на большей территории Волынской области частично отключат свет.

Сегодня, 18 ноября, случится частичное отключение электроэнергии во всех районах Волынской области, кроме Любешицького и Маневицкого районов. Об этом сообщает "Волынь Post".

Отмечается, что света частично не будет и в областном центре - Луцке. Это произойдет в связи с ремонтом на линиях электропередач. В сообщении отмечается, что специалисты должны завершить процедуру до 17:00.

Напомним, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.

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"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция", — сказал Тарасюк.

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Луцк, Электроэнергия, Волынская область, Свет.
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