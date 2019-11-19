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Назначение глав РГА, ремонт дорог и борьба с коррупцией: председатель Черкасской ОГА провел пресс-конференцию

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Назначение глав РГА, ремонт дорог и борьба с коррупцией: председатель Черкасской ОГА провел пресс-конференцию
10:08 Сегодня Телеграф ck-oda.gov.ua Фото: ck-oda.gov.ua

Новости Украины:Председатель Черкасской ОГА Роман Боднар встретился с региональными журналистами.

Во время пресс конференции обсудили ряд вопросов, в частности: кадровые назначения, борьбу с коррупцией, вопросы ремонта дорог, экологические проблемы области, коммуникационные аспекты и др.

Назначение председателей РГА

"Ситуация сложная, потому прецес затянулся. Кадровый вопрос сейчас - номер 1. На сегодня есть 20 вакансий 20 должностей председателей РГА. Были кандидаты, отобранные через систему "Лифт". Со всеми провел собеседования, чтобы оценить, насколько кандидаты готовы к выполнению задач. Но проверить правильность выбора можно будет только на практике. По каждому району формируем от 2 до 5 кандидатов. Будем советоваться и с народными депутатами, у нас есть налажен диалог. Но к критике мы готовы. Важна способность учиться, развиваться, а также должна быть соответствующая система ценностей. Первые назначения будем ожидать вскоре, к концу недели планируем подать все документы", - рассказал Роман Боднар.

Ремонт дорог

Приоритеты для Черкасской это автодороги Канев-Чигирин, Корсунь-Шевченковский-Знаменка, Золотоноша-Умань. Есть и другие дороги, но это самые основные и критические. На этой неделе состоится встреча с нардепами, на которой обсудят с ними также этот вопрос.

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Борьба с коррупцией

"Большинство сообщений, поступающих мне в соцсетях, касающиеся коррупционных действий. Физически я не успеваю все обрабатывать. Применим компьютеризированный метод сбора информации. В соцсетях, на сайте облгосадминистрации создаем отдельную функцию - сообщение о коррупционных действиях. Так же будет "горячая" линия, потому что не все активные в соцсетях. Принимаем обращения с фамилиями, документами, конкретными фактами, а не распространяем слухи.

Следующий шаг после сбора данных - обработка информации. Этим будут заниматься специалисты, которые разрабатывают каждое обращение. Уверен, будут случаи, когда вопрос можно будет решить дисциплинарным взысканием, или кадровым решением, или "стимулирующим" звонком председателя ОГА. Остальные, не в пределах наших полномочий, - направляем в компетентные органы. Но контроль обязателен. Мы "обрубим" традицию отписок", - рассказал председатель Черкасской ОГА.

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Экологические вопросы

Роман Боднар сообщил, что при Черкасской ОГА для изучения деятельности птицефабрик группы компаний "Мироновский хлебопродукт" была создана рабочая группа.

"Есть информация из районов, что люди возмущаются влиянием деятельности предприятий. Этот вопрос изучаем, привык доверять только фактам, поэтому жду результатов исследований и детального анализа. Если документы по деятельности птицефабрик иметь сомнительный характер, будем инициировать проверку правоохранителей. Такие же подходы будут ко всем предприятиям, а не только к птицефабрик. Никаких кулуарных договоренностей не будет, все заседания проводим открыто, информацию обнародовал на официальных ресурсах".

Коммуникация

"На публичной фейсбук-странице повышаем качество коммуникации. Все обращения, запросы, проектные, кадровые предложения автоматически распределяться по ответственным структурным подразделениям ОГА. Таким образом мы оптимизируем процессы. Часто сообщают и важные факты, которые долгое время не реагировали чиновники и правоохранители. Коммуникация - это основа. Я открыт, думаю, вы в этом уже убедились. Встречи с журналистами будут регулярными, но в следующий раз будем говорить о результатах, а не только о планах. Личные приемы граждан, на которые можно записаться на странице фейсбук, будут проходить согласно графику два раза в месяц. А также запланированы выезды в районы", - поделился планами глава Черкасской ОГА.

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Черкасская область, РГА, Черкасская ОГА, Роман Боднар.
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