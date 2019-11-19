В центре Киева в хостеле произошел пожар

Новости Украины:В Киеве произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел.

В Киеве в административном здании на ул. Жилянской, 107, произошел пожар в помещении, которое использовалось в качестве хостела, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в столице.

Как установили прибывшие на место спасатели, возгорание возникло на втором этаже здания около 8 часов утра. Огонь охватил площадь около 100 кв. м. В результате были повреждены мебель и личные вещи, закопчены стены и потолок.

По предварительным данным, помещения на втором этаже административного здания использовались как хостел.

К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной техники и 23 человека личного состава. Возгорание было ликвидировано в 08:55. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, в военной части в поселке Старичи во Львовской области произошел пожар, в результате которого один офицер погиб, у еще одного ожоги.