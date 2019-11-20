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В Донецкой области на шахте произошел пожар

В Донецкой области на шахте произошел пожар
10:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Донецкой области 20 ноября произошел пожар на шахте "Северная" ГП "Торецкуголь", которая расположена в пгт Пивничное.

На шахте "Северная" (пгт Северное Торецкого городского совета, Донецкая область) утром произошел пожар, все работы на предприятии остановлены, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"20 ноября в 5:44 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на шахте "Северная" ГП "Торецкуголь", расположенной в с.Северное Торецкого городского совета", -сказано в сообщении.

Так, спасатели выяснили, что горит кровля административного здания на площади 1500 кв. м.

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"Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Инормациии по погибших и пострадавших в Главное управление не поступало", - отметили в ГСЧС.

В 07:45 пожар был локализован, продолжается ликвидация пожара. Причина пожара устанавливается.

Напомним, пожарные ликвидировали пожар в ЧАО "Авдеевский коксохимический завод", погибших и пострадавших нет.

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Пожар, Донбасс, ГСЧС, Шахта "Северная", Торецкуголь.
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