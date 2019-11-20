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В Кременчуге нашли застреленным местного депутата

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В Кременчуге нашли застреленным местного депутата
14:19 Сегодня Телеграф Фото: kg.ua

Новости Украины:В Кременчуге был найден застреленным в собственном автомобиле депутат Кременчугского райсовета Андрей Гаврилов.

В Кременчуге Полтавской области сегодня около полудня был найден застреленным в собственном автомобиле депутат Кременчугского райсовета, предприниматель Андрей Гаврилов.

Об этом сообщает местное издание Кременчуцька газета.

Отмечается, что депутата обнаружили застреленным из огнестрельного оружия в закрытом изнутри и заведенном автомобиле.

в пресс-службе полиции города, депутата обнаружили застреленным из огнестрельного оружия в закрытом изнутри и заведенном автомобиле. Полиция рассматривают версию суицида.

Известно, что Андрей Гаврилов был физическим лицом-предпринимателем, главой комиссии по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией Кременчугского райсовета. В Кременчугский райсовет он был избран в 2015 году от политической партии "Украинское объединение патриотов "УКРОП".

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Полиция, Убийство, Кременчуг, Происшествие.
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