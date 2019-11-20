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В столице планируют обновить общественный транспорт

В столице планируют обновить общественный транспорт
16:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В КГГА заявляют, что в следующем году Киев получит 100 троллейбусов и трамваев.

Парк коммунального общественного транспорта Киева в следующем году планируют пополнить 100 единицами подвижного состава.

Об этом заявил советник Киевского городского головы Максим Бахматов, сообщает пресс-служба КГГА.

"На 2020 год планируется приобретение 30 автобусов, 50 троллейбусов и 20 трамваев. Запланированы к списанию 19 троллейбусов, 6 трамваев и 28 автобусов в следующем году", - сказал Бахматов.

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По его словам, в 2019 город уже получил 13 троллейбусов и еще ожидает 7 автобусов. Вывели из старого парка в этом году 33 троллейбуса и 69 автобусов.

В КГГА напомнили, что в рамках кредитного соглашения, подписанного с Европейским банком реконструкции и развития, столица приобретет 40 современных модульных трамвайных вагонов, приспособленных для обслуживания пассажиров с инвалидностью, и 50 вагонов метрополитена.

24 октября Киевсовет согласовал привлечение 120 млн евро кредита ЕБРР на обновление транспортной инфраструктуры и подвижного состава. В частности, горсовет дал согласие на привлечение 70 млн евро для коммунального предприятия "Киевпастранс" и 50 млн евро - для метрополитена.

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Перед тем, 11 апреля 2019 года Киевсовет дал согласие на привлечение КП "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс кредита ЕБРР.

Как сообщалось ранее, в среду, 20 ноября, возле здания Верховной Рады на улице Грушевского в Киеве произошло тройное ДТП. 

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Киев, КГГА, Троллейбус, Трамвай, Максим Бахматов.
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