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В Днепре госпитализировали детей, которых родители держали в антисанитарных условиях

В Днепре госпитализировали детей, которых родители держали в антисанитарных условиях
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Полиция составила административные протоколы на горе-родителей.

В Днепре социальные службы забрали из семьи и отправили в больницу на обследование двух малолетних детей, которых родители содержали в квартире в антисанитарных условиях.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что вечером 20 ноября патрульных полицейских вызвал сожитель матери детей, который заявил, что она затеяла ссору, бьет посуду, и неадекватно себя ведет.

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"Кроме разбитой посуды и разбросанных вещей, патрульные увидели квартиру почти без мебели, холодильника, работающего санузла, с грязной ванной, в которой поселились черви. В комнате находились две девочки – пятилетняя и полуторагодовалая. Дети были грязные, заброшенные и голодные. Для сна у них была одна кровать на двоих с грязным бельем. Они просили у правоохранителей есть", - говорится в сообщении.

Оказалось, что родители нигде не работают и живут на средства, предназначенные государством в виде помощи на содержание детей.

Полицейские вызвали на место ювенальную превенцию Шевченковского отделения полиции Днепра. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Было принято решение отправить детей в больницу для обследования.

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Как сообщалось ранее, оперативники Управления уголовного розыска и бойцы спецназа задержали в Житомире гражданина России, который находится в международном розыске за убийство.

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Полиция, Днепропетровская область.
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