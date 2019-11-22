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Возле Петровского и Богдановки начали демонтировать блиндажи (Фото)

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Возле Петровского и Богдановки начали демонтировать блиндажи (Фото)
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В районе разведения сил возле Петровского демонтируют блиндажи.

В районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области начаты работы по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

"Продолжается проведение работ по разминированию в районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области. В то же время с сегодняшнего дня в районе разведения сил начала работу инженерная группа ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на 14:40 проведен полный демонтаж двух блиндажей. При этом пиротехниками ГСЧС во время сопровождения инженерных работ обследована территория площадью 0,01 га, изъяты и уничтожены 3 единицы взрывоопасных предметов.

Продолжение работ запланировано на 9:00 22 ноября.

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Как сообщалось, 11 ноября в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области завершилось практическое разведение личного состава, вооружения и военной техники. 13 ноября там началось разминирование территории.

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Разминирование, ГСЧС, Богдановка, Петровское.
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