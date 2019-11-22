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Количество погибших от мин: Украина в числе "лидеров"

Количество погибших от мин: Украина в числе "лидеров"
00:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:Украина заняла пятое место в мире по количеству жертв от мин.

В течение 2018 года в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 325 человек.

Такие данные содержатся в докладе "Landmine Monitor 2019", которую в четверг, 21 ноября, представила в Мюнхене международная неправительственная организация Handicap International, сообщает DW.

Поэтому Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв этой разновидности боеприпасов. На первом месте этого списка - Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертвы разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв - мирные жители, из которых более половины - дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.

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В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высоким, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Также авторы доклада добавляют, что в Украине площадь заминированных территорий оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. Впрочем, это лишь приблизительные подсчеты, поэтому настоящий показатель заминированной площади может отличаться от этих оценок.

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Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части украинской территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти, отмечается в докладе.

Что касается взрывных устройств, то в Украине большинство из них были так называемые "растяжки", то есть ловушки с применением ручных гранат для поражения живой силы, говорится в докладе.

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Как сообщалось, в июне пресс-служба украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий заявила, что за более чем пять лет оккупации на Донбассе от взрывов мин и ВОВ (взрывоопасных остатков войны. - ред.) погибли 977 гражданских, еще 1528 получили ранения.

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Сирия, Украина, Мьянма, Афганистан, Йемен, Мины.
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