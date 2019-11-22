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Ряд рейсов отменили: в аэропорту "Одесса" начали расследовать аварии самолетов

Ряд рейсов отменили: в аэропорту "Одесса" начали расследовать аварии самолетов
09:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:ЧП с самолетами парализовало работу аэропорта практически на целый день.

В международном аэропорту "Одесса" начато расследование в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе второго за день самолета международного сообщения, ряд рейсов отменили.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, ЧП случилось 21 ноября, в 20:55.

"Рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП подломил переднюю стойку шасси. По данному факту комиссия проводит расследование", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, всех 136 пассажиров оперативно эвакуировали и разместили в зале терминала.

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Вчера в связи со случившимся аэропорт "Одесса" приостановил полеты, как предполагалось, до часа ночи.

В четверг, 21 ноября, были отменены рейсы авиакомпании МАУ: из Стамбула (Турция) – прибытие планировалось на 00.05, из Одессы в Тель-Авив (Израиль) – 21.30 и в Стамбул - 01.00, а также Turkish Airlines в Стамбул в 21.40.

Сегодня рейсы еще не возобновились. Как сообщили в аэропорту, отмене рейс МАУ из Тель-Авива (4.20), Sky Up и Windrose из Шарм-эль-Шейха (Египет, 8.35 и 11.35), Turkish Airlines в Стамбул (9.00), МАУ в Борисполь (10.50).

Уже известно, что даже в случае вылета задержится борт Onur Air из Стамбула (12.00).

Кроме того, из Одессы отменены рейсы МАУ и Turkish Airlines в Стамбул (7.00 и 9.55), а также МАУ в Борисполь (11.55).

О судьбе остальных рейсов пока не известно.

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21 ноября международный аэропорт "Одесса" приостанавливал полеты из-за неисправности самолета, совершавшего частный рейс в Дубай – в 11:21 по техническим причинам был прерван взлет самолета бизнес-авиации. В связи с этим аэропорт приостановил полеты с 12:27 до 14:00. На уточняющий вопрос, имеет ли отношение к нештатной ситуации сильный порывистый ветер, в пресс-службе аэропорта ответили отрицательно.

У воздушного судна произошла поломка шасси – прерванный взлет привел к блокированию работы аэропорта.

Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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Одесса, Самолет, Turkish Airlines, ЧП, Аэропорт Одессы.
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