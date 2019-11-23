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Аэропорт Одессы восстановил работу в обычном режиме

Аэропорт Одессы восстановил работу в обычном режиме
00:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Международный аэропорт "Одесса" начал свою работу.

Международный аэропорт "Одесса" возобновляет работу в обычном режиме после инцидента, который произошел вчера с самолетом, прилетевшим из Стамбула.

Об этом Международный аэропорт "Одесса" сообщает в Facebook.

"После дневного перерыва аэропорт "Одесса" возобновит выполнение рейсов с 22:00. В составе рабочей группы из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий авиационного инцидента с рейсом TK 467. Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолет к временной стоянке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после дополнительной проверки взлетно-посадочной полосы было подтверждено ее соответствие всем нормам и не выявлено дополнительных повреждений. В связи с этим принято решение о возобновлении рейсов.

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Напоминаем, 21 ноября рейс TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся из Стамбула в Одессу, при посадке подломил переднюю стойку шасси.

136 пассажиров, находившихся на борту, были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

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Одесса, Аэропорт.
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