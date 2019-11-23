В аэропорту Львова произошло ЧП с пассажирском самолетом

Новости Украины:Пассажирский самолет выехал за приделы взлетно-посадочной полосы.

Во Львовском аэропорту произошло ЧП. Как сообщили в пресс-службе, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В связи с пришествием аэропорт временно не работает, говорится в сообщении.

"Сегодня около 7:00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034). Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет. С пассажирами работает представитель авиакомпании. Выполняются работы по эвакуации пассажиров ", - сообщили в аэропорту.

Возобновить работу аэропорта планируется после 12:00.

Как сообщалось ранее, вечером, 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку, сев на брюхо.