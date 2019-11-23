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Китай планирует построить на Черниговщине три завода по переработке кукурузы

Китай планирует построить на Черниговщине три завода по переработке кукурузы
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Китай построит завод на Тернопольщине, еще два - в планах.

Инвесторы из Китая согласились построить в Черткове Тернопольской области завод по переработке кукурузы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает городской голова Черткова Владимир Шматько.

"Китайские инвесторы намерены построить в пределах индустриального парка "Chortkiv-West" завод по переработке кукурузы. В дальнейших планах - еще два. На первом заводе будут производить фруктозу (ориентировочный размер земельного участка, который необходим для этого - 15 га), на втором - лизин (натуральная пищевая добавка, в основном для животных), на третьем - глютаминовую кислоту (тоже пищевая добавка, которая используется как усилитель вкуса) . Для строительства трех заводов максимально может понадобиться 75 га земли", - заявил Шматько, комментируя результаты переговоров с китайской стороной.

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По его словам, согласно расчетам, строительство трех заводов должно создать ориентировочно 1500-1800 рабочих мест. На заводе, который будет строиться первым, будут работать около 350 человек. Стоимость строительства одного завода - 200 млн долларов.

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Черниговская область, Чертков, Владимир Шматько, Chortkiv-West.
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