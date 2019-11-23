Одесситы собираются вокруг затонувшего танкера Delfi

Новости Украины:Люди фотографируют судно и делают на его фоне селфи.

Танкер Delfi, что на этой неделе потерпел аварию у одесского пляжа "Ланжерон" на фоне шторма, привлек внимание местных жителей.

Так, на пляже уже собралось около полусотни человек, к месту аварии постоянно прибывают люди, которых заинтересовало событие. Люди фотографируют танкер и делают cелфи на фоне судна с телефонов или профессиональных камер.

Стоит отметить, что у места происшествия ощущается стойкий запах топлива. В то же время, ни одного представителя полиции, ГСЧС или городской власти корреспонденту не удалось найти вблизи места нахождения танкера.

Как сообщалось ранее, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта.

22 ноября танкер перевернулся.

Позже все члены экипажа пострадавшего судна были спасены.

Также напомним, 23 ноября в эпицентре места аварии танкера в Одессе содержание нефтепродуктов было превышено в 157 раз.