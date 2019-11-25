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В Киеве вандалы расписали свастикой памятник еврейскому писателю

В Киеве вандалы расписали свастикой памятник еврейскому писателю
10:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Предположительно сегодня ночью памятник классику еврейской литературы в г. Киеве Шолом Алейхему неизвестные разукрасили свастикой.

В Киеве ночью неизвестные разрисовали свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. 

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром..." - написал он, опубликовав фото после инцидента.

При этом в комментариях один из подписчиков страницы написал, что видеофиксаторы близстоящих магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов.

Памятник Шолом-Алейхему находится в Киеве на ул. Рогнединская, 3, вблизи Центральной синагоги Киева

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Как сообщалось, вандалы повредили памятник основателям Киева - Кию, Щеку, Хориву и сестре Лыбидь на Днепровской набережной. 

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Все по теме:

Киев, Полиция, Происшествие, Вандалы, Шолом Алейхем.
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