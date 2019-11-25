В Киеве вандалы расписали свастикой памятник еврейскому писателю

В Киеве ночью неизвестные разрисовали свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.
Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.
"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром..." - написал он, опубликовав фото после инцидента.
При этом в комментариях один из подписчиков страницы написал, что видеофиксаторы близстоящих магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов.
Памятник Шолом-Алейхему находится в Киеве на ул. Рогнединская, 3, вблизи Центральной синагоги Киева
Как сообщалось, вандалы повредили памятник основателям Киева - Кию, Щеку, Хориву и сестре Лыбидь на Днепровской набережной.