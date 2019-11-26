В Киеве ночью прошел небольшой снег

Новости Украины:В Киеве ночью выпал снег, в некоторых районах работала спецтехника.

В некоторых районах столицы Украины в ночь на 26 ноября прошел небольшой снег. На некоторых улицах Киева даже работала спецтехника, сообщает Киевавтодор в Facebook.

"Первоначально было обработано посыпальними материалами мосты и путепроводы, а также покрытия из брусчатки", - говорится в сообщении.

Киевавтодор внимательно следит за погодой и, в зависимости от ситуации, будет принимать необходимые меры.

Напомним, 26 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных областях ночью и утром туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье днем 5-10° тепла. На остальной территории без осадков; температура ночью 1-6°, в восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. Ветер в Украине юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с