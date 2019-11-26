Скачать
Вторник, 26.11.2019
Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Нурмагомедов выйдет в октагон против Фергюсона: обнародован контракт на бой
Нурмагомедов выйдет в октагон против Фергюсона
26 ноября - приметы и обряды в день Иоанна Златоуста
26 ноября - приметы и обряды в день Иоанна Златоуста

В Киеве ночью прошел небольшой снег

В Киеве ночью прошел небольшой снег
08:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве ночью выпал снег, в некоторых районах работала спецтехника.

В некоторых районах столицы Украины в ночь на 26 ноября прошел небольшой снег. На некоторых улицах Киева даже работала спецтехника, сообщает Киевавтодор в Facebook.

"Первоначально было обработано посыпальними материалами мосты и путепроводы, а также покрытия из брусчатки", - говорится в сообщении.

Киевавтодор внимательно следит за погодой и, в зависимости от ситуации, будет принимать необходимые меры.

Высокий уровень опасности: украинцев предупреждают о гололеде и тумане

Напомним, 26 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных областях ночью и утром туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье днем 5-10° тепла. На остальной территории без осадков; температура ночью 1-6°, в восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. Ветер в Украине юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Погода, КГГА, Снег.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись
02 Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
03 Зеленский: Мы обязательно вернем Крым и все наши территории (Видео)
04 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
05 Золотой мяч получил нового обладателя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: 8 обстрелов, ранена мирная жительница Марьинки
Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли украинских военных
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений
WhatsApp начал тестирование новой функции
Рецепт дня: настоящий мужской суп
Рецепт дня: настоящий мужской суп
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь