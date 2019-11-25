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Высокий уровень опасности: украинцев предупреждают о гололеде и тумане

Высокий уровень опасности: украинцев предупреждают о гололеде и тумане
13:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Погода в Украине ухудшится, в большинстве западных областей ожидается гололед и туман.

Сегодня, 25 ноября, в большинстве западных областей страны утром гололед и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, за прогнозами синоптиков, в ближайшие дни в Украине потеплеет, местами ожидается мокрый снег. Согласно прогнозу, 26 ноября без осадков. 27 ноября в южной части, днем и в восточных и Днепропетровской областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; на крайнем юге и Закарпатье ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму до 14°.

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28 ноября синоптики прогнозируют в западных и восточных областях дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков; 29 ноября в Украине временами дожди. Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 2-8° тепла; в южной части и на крайнем западе страны ночью 1-7° тепла. днем 6-12°, 29 ноября в Крыму до 15°.

Тем временем, синоптики рассказали, что в декабре будет теплее, чем за многие годы.

Погода будет влажной и сырой, ожидаются осадки мокрого снега с дождем. Однако сильных морозов не предвидится, а это означает, что украинцев ждет теплый декабрь. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. А похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи дают пугающий прогноз на декабрь для Украины. Они предупреждают, что в начале зимы произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20ºС. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

По данным специалистов, в декабре нашу часть континента посетят холодные воздушные массы из Сибири. Этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.

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Погода, Туман, Синоптики, Гололед, ГСЧС, Прогноз погоды.
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