Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег

В ближайшие сутки, 25 ноября, в большинстве областей Украины, кроме запада и крайнего юга, сохранится холодная погода как результат влияния области высокого давления с востока, сообщает Укргидрометцентра.
В понедельник в Украине осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях с порывами 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западной и южной частях значительно теплее - ночью около 0°, днем 1-5 ° тепла; на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла.
В Киеве - без осадков; температура ночью 5-7°мороза, днем 0-2° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 ноября самая высокая температура днем была 13,9 тепла в 1938г., самая низкая ночью 16,5 мороза в 1999г.
Прогноз погоды на 25 ноября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на понедельник, 25 ноября, в городах Украины:
26 ноября в Украине без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура несколько повысится в сравнении с 25 ноября: ночью до 0-5° мороза, днем до 1-6° тепла; на крайнем юге и в Закарпатье ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму до 14°.
В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем до 1-3° тепла.
Прогноз погоды на 26 ноября, фото: meteo.gov.ua
27 ноября в южной части, днем и в восточных и Днепропетровской областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; на крайнем юге и Закарпатье ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму до 14°.
На Киевщине 26-27 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.
Прогноз погоды на 27 ноября, фото: meteo.gov.ua
28 ноября синоптики прогнозируют в западных и восточных областях дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков; 29 ноября в Украине временами дожди. Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 2-8° тепла; в южной части и на крайнем западе страны ночью 1-7° тепла. днем 6-12°, 29 ноября в Крыму до 15°.
В столичном регионе 28 ноября без существенных осадков, 29 ноября временами дождь. Температура ночью 0-4° тепла, днем 2-7° тепла.
Прогноз погоды на 28 ноября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 29 ноября, фото: meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.
Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.
В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.