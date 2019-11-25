Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег

Новости Украины:Погода будет холодной и морозной, ведь над нашей территорией сейчас антициклон блокирует атлантические и средиземноморские теплые и влажные воздушные потоки.

В ближайшие сутки, 25 ноября, в большинстве областей Украины, кроме запада и крайнего юга, сохранится холодная погода как результат влияния области высокого давления с востока, сообщает Укргидрометцентра.

В понедельник в Украине осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях с порывами 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западной и южной частях значительно теплее - ночью около 0°, днем 1-5 ° тепла; на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 5-7°мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 ноября самая высокая температура днем была 13,9 тепла в 1938г., самая низкая ночью 16,5 мороза в 1999г.

Прогноз погоды на 25 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 25 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -2...0

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+1

Киев – -2...0

26 ноября в Украине без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура несколько повысится в сравнении с 25 ноября: ночью до 0-5° мороза, днем до 1-6° тепла; на крайнем юге и в Закарпатье ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму до 14°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем до 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 26 ноября, фото: meteo.gov.ua

27 ноября в южной части, днем и в восточных и Днепропетровской областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; на крайнем юге и Закарпатье ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму до 14°.

На Киевщине 26-27 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 27 ноября, фото: meteo.gov.ua

28 ноября синоптики прогнозируют в западных и восточных областях дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков; 29 ноября в Украине временами дожди. Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 2-8° тепла; в южной части и на крайнем западе страны ночью 1-7° тепла. днем 6-12°, 29 ноября в Крыму до 15°.

В столичном регионе 28 ноября без существенных осадков, 29 ноября временами дождь. Температура ночью 0-4° тепла, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 28 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 29 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.