Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября

Новости Украины:Погода в Украине во вторник, 26 ноября, будет холодной и морозной, осадков не предвидится.

В Украине 26 ноября ожидается туман, температура днем от 2° мороза до 3° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"26 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных областях ночью и утром туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье днем 5-10° тепла. На остальной территории без осадков; температура ночью 1-6°, в восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. Ветер в Украине юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.

В Киеве 26 ноября также облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

В столичной области облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 26 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 26 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +7…+9

Львов – +2…+4

Ивано-Франковск – +2…+4

Тернополь – 0…+2

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – -1…+1

Житомир – 0…+2

Винница – +1…+3

Одесса – +4…+6

Николаев – +3…+5

Херсон – +4…+6

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +1…+3

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Сумы – 0…+2

Полтава – +1…+3

Днепр – +1…+3

Запорожье – +3…+5

Донецк – 0…+2

Луганск – 0…+2

Харьков – 0…+2

Киев – -1…+1

27-28 ноября в Украине облачно с прояснениями. 27 ноября в южных (кроме Одесской), восточных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях, 28 ноября в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами гололед (днем 28 ноября на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди); на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9° тепла, на Закарпатье, 28 ноября и на Одесчине до 12°.

В Киеве и Киевской области 27-28 ноября облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 27 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 ноября, фото: meteo.gov.ua

29 ноября в Украине умеренные, 30 ноября небольшие дожди, ночью (кроме юга) с мокрым снегом. Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 2-8° тепла; в южной части ночью 1-7° тепла, днем 6-12°, 29 ноября в Крыму до 15°.

В Киеве и столичном регионе 29 ноября умеренные, 30 ноября небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 29 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.