Скачать
Вторник, 26.11.2019
Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
26 ноября - приметы и обряды в день Иоанна Златоуста
26 ноября - приметы и обряды в день Иоанна Златоуста

Танки отбили прорыв врага: как на Донбассе прошли учения (Видео)

Танки отбили прорыв врага: как на Донбассе прошли учения (Видео)
09:52 Сегодня Телеграф Фото: ООС

Новости Украины:На Донбассе состоялись учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.

Несмотря на то, что танки отведены от линии разграничения на Донбассе, украинская армия регулярно проводит учения.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск вооруженных сил Украины на странице в Facebook целью таких учений является "поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага".

С задачей наши армейцы справились.

Более подробно - в сюжете:

ОБСЕ зафиксировала 130 взрывов на Донбассе на выходных

Отмечается, что для тренировки общевойскового резерва проводятся регулярно. Так, личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Танки, Т-72, АТО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись
02 Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
03 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
04 Золотой мяч получил нового обладателя
05 Зеленский: Мы обязательно вернем Крым и все наши территории (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
Итоги дня 25 ноября: видео Зеленского и ответ Нафтогаза
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений
WhatsApp начал тестирование новой функции
Селена Гомес показала себя во всей красе (Фото)
Селена Гомес показала себя во всей красе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь