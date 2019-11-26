Танки отбили прорыв врага: как на Донбассе прошли учения (Видео)

Новости Украины:На Донбассе состоялись учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.

Несмотря на то, что танки отведены от линии разграничения на Донбассе, украинская армия регулярно проводит учения.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск вооруженных сил Украины на странице в Facebook целью таких учений является "поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага".

С задачей наши армейцы справились.

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Отмечается, что для тренировки общевойскового резерва проводятся регулярно. Так, личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады.