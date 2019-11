В ООН собрали половину суммы для гуманитарной помощи Донбассу

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщает о том, что половина требуемой суммы по программе гуманитарной помощи Донбассу на данный момент уже собрана.

"Мы благодарны донорам за поддержку нашей гуманитарной деятельности. На сегодняшний день получено 82 миллиона долларов США - половина нашей общей апелляции", - сообщается в микроблоге Управления в соцсети Twitter.

Напомним, в феврале 2019 года в ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны.

We are grateful to the donors for their support of our humanitarian action.

US$82 million were received so far - half of our total appeal.

Although more is required to reach every man, woman, boy and girl who counts on us. #InvestInHumanity Donatehttps://t.co/1xGFLNIjtI pic.twitter.com/IYYPPtsMtn

— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 26 ноября 2019 г