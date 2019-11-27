Владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" отпустили под домашний арест

Новости Украины:В ночь на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар.

Одесский апелляционный суд сегодня отпустил под домашний арест Вадима Черного - владельца отеля ”Токио Стар”, в котором в ночь на 17 августа во время пожара погибли 9 человек.

Соответствующее решение суд принял сегодня.

Таким образом, мера пресечения изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Данная мера действует до 18 декабря.

Черного отпустили из-под стражи в зале суда. Теперь он будет носить электронный браслет.

15 октября Киевский районный суд Одессы продлил арест и определил залог в размере более 53 млн грн владельцу отеля "Токио Стар" Черному.

В Одессе в ночь на 17 августа во время пожара в отеле "Токио Стар" погибли 9 человек. В их числе – жители Одесской области (юноша, 2002 г. р. и девушка, 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина, 1995 г. р. и женщина, 1996 г. р.), также – 58-летний житель Днепропетровской области, харьковчанин, 1984 г. р., и 73-летняя гражданка Австралии. Кроме того, жительница Сум и ее 10-летняя дочь. В октябре Приморский райсуд Одессы обязал правоохранителей расследовать обстоятельства гибели этого ребенка. Соответствующий иск подал активист Николай Коваль, который предполагает, что отец девочки мог спасти жену и дочь, но по непонятной причине не сделал этого.

Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик, у которой двое малолетних детей, были арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы и главному инженеру заочно сообщено о подозрении. Также в числе подозреваемых 30-летняя женщина, дежурившая в гостинице в ночь пожара.

Всем фигурантам вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

11 октября суд отпустил из СИЗО Паровик под ночной домашний арест.

Как сообщалось ранее, ночью 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар", погибли 8 человек, еще 10 пострадали.

Кроме этого, Прокуратура Одесской области уведомила о подозрении совладельцу отеля "Токио Стар" по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (погибли девять человек).