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В Черновцах возле школы нашли повешенным дворника

В Черновцах возле школы нашли повешенным дворника
11:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На территории школы работают правоохранительные органы, в связи с чем приостановлен учебный процесс.

В Черновцах сегодня утром на территории школы №4 обнаружили тело дворника, который покончил собой.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, сегодня в 7.31 по спецлинии "102" поступила информация от уборщицы ООШ №4 о том, что она обнаружила на территории школы, у входа в столовую, повешенным мужчину 1951 г.р.

Позже выяснилось, что погибшим оказался дворник, который работал в школе на полставки.

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Сейчас учебный процесс в школе приостановлен на территорию учебного заведения не пускают ни школьников, ни учителей.

Напомним, сотрудники Каменец-Подольского отдела полиции установили и задержали мужчину, который сообщил на линию "102" о заминировании одного из центральных мостов города, сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

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Черновцы, ЧП, Дворник, Нацполиция, Полиция Черновицкой области.
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