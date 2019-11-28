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В Киеве ограбили помещение Союза журналистов

В Киеве ограбили помещение Союза журналистов
11:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Киеве неизвестные ограбили офис Национального союза журналистов Украины.

В Киеве ночью 28 ноября неизвестные ограбили офис Национального союза журналистов Украины, сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства ... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики раскрыты", - написал Томиленко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что факт проникновения установлено утром сотрудниками офиса НСЖУ. "МВД и полиция проинформированы, оперативно уже проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.

Напомним, в немецком городе Дрезден в понедельник утром произошло ограбление музея на сумму около 1 миллиарда евро. Злоумышленники совершили ограбление одной из крупнейших в Европе коллекций художественных экспонатов.

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Сначала нарушители отключили сигнализацию, чтобы в музее не сработала сигнализация. Затем они пробрались в здание через окно, несмотря на железную решетку, и совершили преступление.

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Киев, НСЖУ, Ограбление.
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