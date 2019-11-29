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В Сумской области таксисты предотвратили угон машины

В Сумской области таксисты предотвратили угон машины
01:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На Сумщине пассажиры напали с ножом на таксиста, их всех задержали коллеги водителя.

В Шосткинском районе Сумской области совершено разбойное нападение на таксиста.

Как сообщила начальница отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в области Эльвира Биганова-Шульман, нападение на таксиста было совершено вечером 28 ноября.

По её информации, автомобиль такси для поездки за город трое пассажиров заказали в Шостке.

"После того, как автомобиль покинул пределы населенного пункта, один из пассажиров, сидевший сзади, нанес водителю удар ножом, очевидно, пытаясь завладеть таким образом транспортным средством", – рассказала Биганова-Шульман.

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Она также отметила, что удар прошел по касательной, а водитель сумел сориентироваться, выхватил нож за лезвие и выбросил его из машины.

"В результате нападения водитель получил ранение уха, а также порез ладони, которой сумел перехватить нож после удара. При этом он смог включить рацию и передать сигнал тревоги диспетчеру службы такси. Последняя вызвала подмогу. Нападавших задержали сами таксисты на дороге, которая ведет из Шостки в посёлок Воронеж Шосткинского района", – уточнила Биганова-Шульман.

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В настоящее время на месте события работает следственно-оперативная группа. Сюда же прибыл начальник Шосткинского отдела полиции Сергей Забозлаев.

"Все трое злоумышленников были переданы таксистами правоохранителям. Сейчас с ними работают следователи", – подытожила Биганова-Шульман, пообещав сообщить дополнительные подробности случившегося утром в пятницу.

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Сумская область, Шостка, Нацполиция, Эльвира Биганова-Шульман.
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