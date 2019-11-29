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Крымский завод Фирташа: полиция перекрыла доступ к недрам Украины

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Крымский завод Фирташа: полиция перекрыла доступ к недрам Украины
11:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:Правоохранители оценивают сумму убытков в 30 миллионов гривень.

На Херсонщине правоохранители пресекли незаконную добычу и использование недр Украины оккупационными властями Крыма.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Установлено, что оккупационные власти полуострова через должностных лиц одного из киевских предприятий использовали насосную станцию, расположенную на территории Херсонской области. Станция обеспечивала сырьем завод, расположенный на временно оккупированной территории Крыма. Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 миллионов гривень", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.

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По словам Стрижака, следователи полиции Крыма осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту незаконной добычи недр на территории Украины.

В частности, во время досудебного расследования получена информация о незаконном использовании оккупационными властями Крыма через должностных лиц одного из киевских предприятий насосной станции, расположенной на территории Новотроицкого района Херсонской области.

"Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш "Крымский содовый завод". Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной территории Крыма", - сообщил начальник крымской полиции.

Стрижак добавил, что 27 ноября следователи ГУНП в АР Крым и г. Севастополе совместно с сотрудниками центрального аппарата СБУ и прокуратуры Крыма с участием представителей Херсонской ОГА, "Херсоноблэнерго", а также Представительства Президента Украины в АРК провели санкционированный обыск в помещении насосной станции.

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"Во время проведения следственных действий было установлено, что на территории насосной станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается на содовый завод. Также правоохранители обнаружили электролинию, которая незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма указанной насосной станции", - сообщил руководитель полиции Крыма.

Уточняется, что вместе с тем проведены санкционированные обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия.

В ходе следственных действий было изъято значительное количество документации, созданной представителями РФ на временно оккупированной территории.

По данному факту расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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Крым, Херсонская область, Дмитрий Фирташ, Нацполиция, Виталий Стрижак.
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