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"Минеру" Офиса президента грозит шесть лет тюрьмы

"Минеру" Офиса президента грозит шесть лет тюрьмы
17:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Прокуратура

Новости Украины:Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что здание Офиса президента заминировано.

В Киеве объявлено о подозрении мужчине, который "заминировал" Офис президента Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, сообщается о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого Кировоградской области в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента на улице Банковой.

Отмечается, что сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября.

Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы, выезжавшие на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.

В Хмельницкой области задержан "псевдоминер"

В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре правоохранители получили сообщение о минировании сразу 12 учебных заведений.

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Киев, Минер, Прокуратура Киева, Нацполиция, Офис Президента.
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