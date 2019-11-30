В Одесской области полицейский насмерть сбил мужчину

Новости Украины:В Одесской области сотрудник полиции, находившийся вне службы, на автомобиле ВАЗ сбил мужчину.

В Измаильском районе Одесской области полицейский за рулем автомобиля смертельно травмировал пешехода.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вчера около 20.00 вблизи села Сафьяны на автодороге Измаил-Одесса под колесами автомобиля «ВАЗ» погиб человек.

По предварительной информации, ДТП произошло на неосвещенном участке дороги, автомобиль двигался в направлении Одессы, а потерпевший переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Как отмечается, за рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы. На месте происшествия работали правоохранители. Обстоятельства и механизм ДТП устанавливаются.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полицейский, который управлял автомобилем, прошел медицинский осмотр. Согласно его заключению, признаков опьянения не выявлено. Информация о ДТП передана сотрудникам Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, утром 30 ноября в Днепровском районе Киева двое неизвестных подорвали отделение "Ощадбанка". Вследствие детонации вынесло витрину и часть отделения.