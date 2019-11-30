Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится

Новости Украины:Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в некоторых регионах Украины 2-3 декабря. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительные образования снежного покрова высотой 10-20 см", - говорится в сообщении.

Так же отмечается, на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в субботу, 30 ноября, на Левобережье и в Крыму продолжатся дожди, местами значительные. На остальной территории ожидается небольшой дождь, на западе и севере страны переходящий в мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, на востоке и юге возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура в течение суток будет колебаться от 0° до 5° тепла. В Крыму ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. В Киеве в субботу местами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер западный 7-12 м/с, температура в течение суток – 1-3° тепла.