Скачать
Суббота, 30.11.2019
Без прапорщиков и рядовых: вступил закон о новых воинских званиях
Без прапорщиков и рядовых: вступил закон о новых воинских званиях
В ГПУ назвали количество признанных виновными в делах Майдана
В ГПУ назвали количество признанных виновными в делах Майдана
Уайлдер раскрыл секрет своей победы над Ортисом
Уайлдер раскрыл секрет своей победы над Ортисом
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 1 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 1 декабря

Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится

Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
12:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в некоторых регионах Украины 2-3 декабря. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительные образования снежного покрова высотой 10-20 см", - говорится в сообщении.

Так же отмечается, на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Температурные рекорды и мокрый снег: каким будет декабрь

Напомним, в субботу, 30 ноября, на Левобережье и в Крыму продолжатся дожди, местами значительные. На остальной территории ожидается небольшой дождь, на западе и севере страны переходящий в мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, на востоке и юге возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура в течение суток будет колебаться от 0° до 5° тепла. В Крыму ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. В Киеве в субботу местами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер западный 7-12 м/с, температура в течение суток – 1-3° тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Снег, Гололед, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
02 Теракт на Лондонском мосту: полиция назвала имя злоумышленника
03 Дождь, снег и ветер: какой будет погода в первые дни зимы
04 Эрдоган посоветовал Макрону "проверить голову"
05 Зеленский высказался касательно дел Майдана
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С 1 декабря стартует перерасчет пенсий: что изменится
С 1 декабря стартует перерасчет пенсий: что изменится
Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю
Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю
Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
Была на практике: Кейт Миддлтон поработала в родильном отделении
Была на практике: Кейт Миддлтон поработала в родильном отделении
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь