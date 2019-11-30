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Дождь, снег и ветер: какой будет погода в первые дни зимы

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Дождь, снег и ветер: какой будет погода в первые дни зимы
08:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:На выходных в Украине снизится количество осадков и температура воздуха.

 В выходные дни теплый и влажный воздух будет отступать с территории Украины в восточном направлении. Вместо него с Западной Европы переместится более прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 30 ноября, на Левобережье и в Крыму продолжатся дожди, местами значительные. На остальной территории ожидается небольшой дождь, на западе и севере страны переходящий в мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, на востоке и юге возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура в течение суток будет колебаться от 0° до 5° тепла. В Крыму ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киеве в субботу местами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер западный 7-12 м/с, температура в течение суток – 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 30 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на суботу, 30 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +4…+6
  • Львов – +2…+4
  • Ивано-Франковск – +2…+4
  • Тернополь – +2…+4
  • Черновцы – +3…+5
  • Хмельницкий – +2…+4
  • Луцк – +2…+4
  • Ровно – +2…+4
  • Житомир – +1…+3
  • Винница – +2…+4
  • Одесса – +6…+8
  • Николаев – +6…+8
  • Херсон – +6…+8
  • Симферополь – +10…+12
  • Кропивницкий – +6…+8
  • Черкассы – +2…+4
  • Чернигов – +1…+3
  • Сумы – +1…+3
  • Полтава – +2…+4
  • Днепр – +4…+6
  • Запорожье – +4…+6
  • Донецк – +4…+5
  • Луганск – +4…+6
  • Харьков – +4…+6
  • Киев – +1…+3

В воскресенье, 1 декабря, существенных осадков в Украине не ожидается, только в Крыму и Приазовье местами возможен мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 5-10° мороза. Днем воздух немного прогреется - от 3° мороза до 2° тепла. На юге ночью 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве в воскресенье также без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 2° до 4° мороза, днем поднимется до 0°.

Прогноз погоды на 1 декабря, фото: meteo.gov.ua

2 декабря днем в западных областях умеренный, в Карпатах сильный мокрый снег, в северных и местами центральных областях небольшой мокрый снег; местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на остальной территории без существенных осадков; ветер южный 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 ° мороза, в Карпатах 5-10 ° мороза (на юге стране около 0 °); днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в южной части 1-6 ° тепла.

В Киеве и столичном регионе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем 2 декабря небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 ° мороза; днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

Прогноз погоды на 2 декабря, фото: meteo.gov.ua

В Украине 3 декабря временами снег, мокрый снег, днем в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами небольшой снег, температура ночью 0-5 ° мороза, в Карпатах до 9 ° мороза, в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях около 0 °, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла; в южной части мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0-5 ° тепла. 4 декабря без осадков, лишь днем в северной части небольшой снег, температура ночью 3-8 ° мороза, в Карпатах до 11 ° мороза, в Крыму около 0 °; днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на юге страны 0-5 ° тепла.

Прогноз погоды на 3 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 декабря, фото: meteo.gov.ua

В Киеве и Киевской области 3 декабря ночью умеренный, днем местами небольшой снег, температура ночью 0-5 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла. 4 декабря ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью 3-8 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

 Согласно ориентировочным прогнозам, в ближайшие 6-10 дней преимущественно без осадков. Температура ночью от 5 ° мороза до 1 ° тепла (в Карпатах 5-6 декабря 3-8 ° мороза), днем 1-6 ° тепла; на крайнем юге ночью 2-4 ° тепла, днем 7-10 °.

Температурные рекорды и мокрый снег: каким будет декабрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

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