Приговор Энверу Сейтосманову будет вынесен к средине декабря

Новости Украины:Адвокат Энвера Сейтосманова сообщил, что 4 декабря состоится последнее слушание дела его подзащитного.

Приговор по делу Энвера Сейтосманов вынесут к середине декабря, судебное заседание состоится в Южном окружном военном суде. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

"4 декабря состоится последнее заседание по делу Сейтосманова, дальше, думаю, будет приговор. Мой подзащитный не сломался, он никого не оговаривал. Держится молодцом, хотя ему грозит вплоть до пожизненного заключения", - отметил адвокат.

Братьев Эрнеса и Энвера Сейтосмановых российские силовики задержали 10 мая 2018 года после обысков. Позже Эрнеса отпустили, а его брата обвинили в терроризме.

В Июле ростовский суд продлил Энверу Сейтосманову срок содержания под стражей на шесть месяцев - к 20 декабря. А в конце июля его этапировали из Симферополя в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

В августе в российском Северо-Кавказском окружном военном суде состоялось первое заседание по существу по севастопольской "дела Хизб ут-Тахрир", фигурантом которого является Энвер Сейтосманов.

Напомним, осужденному по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примову суд назначил восемь лет административного надзора.