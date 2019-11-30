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Украину завалит снегом: "Киевавтодор" готов к вызовам

Украину завалит снегом: "Киевавтодор" готов к вызовам
19:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:Снегоуборочная техника полностью готова к работе по уборке снега.

418 единиц техники "Киевавтодора" полностью готовы к работе по уборке снега в Киеве, в частности получены спецавтомобили для распределения жидких противогололедных реагентов, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Подготовлено к работе 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы. В частности, в конце 2018г. получено спецавтомобили "Форд" для распределения жидких противогололедных реагентов и оборудования для их приготовления жидких. Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли", - сообщил генеральный директор Александр Густелев.

Он отметил, что в прошлом сезоне "Киевавтодор" также приобрел два мобильных снегоплавильных комплекса канадского производства. Установки успешно зарекомендовали себя во время интенсивных осадков.

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Также в случае снегопада столичные власти призвали автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на собственных авто.

"А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, убедительно просят это сделать, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения", - сказано в сообщении.

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Кроме того, владельцев предупредили, что припаркованные в ненадлежащих для этого местах автомобили эвакуируют и призвали не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запрещенных местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники.

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Киев, Погода, КГГА, Снег, Киевавтодор.
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