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На трассе Киев-Чоп загорелся автобус с туристами

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На трассе Киев-Чоп загорелся автобус с туристами
14:46 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошел пожар в туристическом автобусе.

Автобус перевозил почти 50 пассажиров по маршруту "Харьков-Познань". Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как сообщается, около 12:27 спасатели получили информацию о пожаре в туристическом автобусе на дороге Киев-Чоп. Водитель автобуса начал тушить пожар с помощью огнетушителя еще до прибытия пожарных.

"Огнеборцы еще дополнительно подали на тушение и охлаждение моторного отсека автобуса огнетушащие вещества. Пожар был быстро ликвидирован. Из 46-ти пассажиров, находившихся в автобусе, никто не пострадал. Огнем поврежден моторный отсек", - рассказали в ГСЧС.

В настоящее время причина возгорания в автобусе устанавливается.

Напомним, в Ровенской области, неподалёку от села Федоровка Сарненского района, автобус "Неоплан", следовавший из Киева в Варшаву, столкнулся с грузовиком.

В Винницкой области  вблизи г. Тульчин из-за гололеда перевернулся рейсовый автобус, пострадали пять человек.

26 ноября в Уманском районе Черкасской области на 225 км автодороги "Киев – Одесса" в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств

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Пожар, Автобус, Киев-Чоп, ГСЧС, Происшествие.
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