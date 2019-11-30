Шахтеры Доброполья обращают внимание властей на угрозу "вымирания городов региона"

Новости Украины:Шахтеры Доброполья обратились к властям страны из-за импорта электроэнергии из РФ.

Шахтеры Доброполья направили письма руководству страны с просьбой принять меры по защите энергетической безопасности Украины в связи с ростом импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.

Об этом сообщил Профсоюз работников угольной промышленности Украины со ссылкой на материалы Добропольской территориальной организации Профсоюза.

"Добропольская территориальная организация Укруглепрофсоюза в связи с критической ситуацией, сложившейся на угледобывающих предприятиях из-за импорта электрической энергии, направила письма Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

В обращении, в частности, отмечается, что "рабочие угольных предприятий Доброполья (г.Доброполье, г.Биелицкое., г. Белозерское, пос. Водяное, пос. Новодонецкое и др.) крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся на рынке электроэнергетики - рост импорта электрической энергии из Российской Федерации и Беларуси может привести к остановке шахт, что в свою очередь уничтожит угольную отрасль Украины".

Шахтеры объяснили, что из-за приоритетности заявок импортеров электроэнергии по сравнению с украинскими производителями тепловые станции не покупают уголь украинского производства, угольные предприятия не получают средства, что в свою очередь делает невозможным повышение заработной платы и приводит к росту задолженности по ее выплате.

"Для pегиона, где угольные предприятия являются градообразующими, вопрос возможного закрытия шахт очень острый, поскольку с закрытием шахт не будет наполнения местных бюджетов, что приведет к вымиранию городов региона. Импорт электрической энергии несет экономический и социальный ущерб украинским предприятиям ТЭК, поскольку может привести к безработице более 100 тысяч сотрудников угольной и энергетической отраслей и как следствие социальной напряженности и забастовкам", - говорится в обращении шахтеров к руководителям государства.

Горняки призывают высшее руководство Украины вмешаться в ситуацию и принять меры по защите энергетической безопасности и целостности страны.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2019 года в Украине заработал полномасштабный рынок электрической энергии. Старт новой модели рынка позволил открыть импорт электроэнергии. Украина сегодня поставляет ее из России, Словакии, Венгрии и Беларуси.