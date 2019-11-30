В Кабмине обещают восстановить мост через реку Чечва в обозначенные Зеленским сроки

Новости Украины:В Мининфраструктуры обещают в срок восстановить разрушенный наводнением мост через реку Чечва в Ивано-Франковской области.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, находясь с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области, проинспектировал, как проходит восстановление разрушенного наводнением моста через реку Чечва в селе Долгое-Калушское Калушского района.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

"В рекордные сроки мост начали восстанавливать силами местной власти под руководством председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмигаля и до конца этого года мост будет завершен, сдан и, как было обещано, люди и машины смогут добраться до другого берега", - отметил Криклий.

Металлический мост длиной 108 метров через реку Чечва между селами Пийло и Долгое-Калушское был разрушен первый раз во время наводнения 2008 года, впоследствии частично ремонтировался, но в мае этого года был разрушен наводнением практически полностью.

В августе было выделено 60 млн грн из государственного резервного фонда на ликвидацию последствий наводнений в Ивано-Франковской области на 35 объектах, в том числе, 23,402 млн грн на строительство этого моста.

Деньги получены 25 сентября и с этого времени началось строительство. "Отвели русло реки, забурили 14 свай, построили новые бетонные опоры и ригели, изготовили и уложили 24 бетонные балки, произвели берегоукрепление. В настоящее время проводится заливка монолитной железобетонной плиты-основы и установка перильного ограждения, соединение моста с берегами", - сообщили в пресс-службе.

Ориентировочная дата завершения проекта - 24 декабря.

"В зависимости от погодных условий, укладка асфальтового покрытия возможна весной, чтобы не жертвовать качеством ради сроков", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 2 августа президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область пообещал местным жителям, что разрушенный наводнением мост через реку Чечва восстановят до конца года.