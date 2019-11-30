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Кабмин разработал программу финансирования украинских стартапов

Кабмин разработал программу финансирования украинских стартапов
17:06 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин

Новости Украины:Подавать заявки на участие в программе финансирования можно будет уже со следующей недели.

Алексей Гончарук анонсировал программу для финансирования украинских стартапов. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины. 

Второго декабря должен состояться брифинг по случаю старта приема заявок на финансирование Украинским фондом стартапов.

В брифинге примут участие: Премьер-министр Алексей Гончарук, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, министр финансов Оксана Маркарова, председатель наблюдательного совета Украинского фонда стартапов Леся Севрук.

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"В конце 2019 года может состояться первый Pitch-event (короткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией). По его итогам будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября, встретился с президентом Радио Свобода Джейми Флаем.

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Все по теме:

Кабмин, Алексей Гончарук, стартапы, Програма финансирования, Финансирование стартапов.
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