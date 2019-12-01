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У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Ибрагимова отняли медикаменты

У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Ибрагимова отняли медикаменты
16:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:По прибытию в СИЗО Ростова-на-Дону у Тимура Ибрагимова отняли все лекарства и не отдают обратно.

Работники российского СИЗО в Ростове-на-Дону отобрали все медикаменты у фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на слова матери незаконно осужденного. 

"Тимур сказал, что в день прибытия в СИЗО Ростова у него забрали все лекарства, которые ему нужны, и до сих пор не отдали. Тимур также отметил, что ему не проводят медобследование, аргументируя тем, что он якобы написал отказ, который, разумеется, не писал и подпись не его. Для чего все это сделано, для меня остается непонятным ", - рассказала Нияра Ибрагимова.

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Это не первый случай когда работники СИЗО отбирают у заключенных лекарства. Недавно адвокат Лилия Гемеджы заявила, что у ее подзащитного Сервера Мустафаева, который также является фигурантом второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", во время этапирования из Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону, также изъяли все медпрепараты. 

Напомним, приговор по делу Энвера Сейтосманова вынесут к середине декабря, судебное заседание состоится в Южном окружном военном суде.

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Все по теме:

Крым, Оккупированный полуостров, Дело Хизб-ут-Тахрир, Тимур Ибрагимов.
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