У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Ибрагимова отняли медикаменты

Новости Украины:По прибытию в СИЗО Ростова-на-Дону у Тимура Ибрагимова отняли все лекарства и не отдают обратно.

Работники российского СИЗО в Ростове-на-Дону отобрали все медикаменты у фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на слова матери незаконно осужденного.

"Тимур сказал, что в день прибытия в СИЗО Ростова у него забрали все лекарства, которые ему нужны, и до сих пор не отдали. Тимур также отметил, что ему не проводят медобследование, аргументируя тем, что он якобы написал отказ, который, разумеется, не писал и подпись не его. Для чего все это сделано, для меня остается непонятным ", - рассказала Нияра Ибрагимова.

Это не первый случай когда работники СИЗО отбирают у заключенных лекарства. Недавно адвокат Лилия Гемеджы заявила, что у ее подзащитного Сервера Мустафаева, который также является фигурантом второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", во время этапирования из Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону, также изъяли все медпрепараты.

Напомним, приговор по делу Энвера Сейтосманова вынесут к середине декабря, судебное заседание состоится в Южном окружном военном суде.