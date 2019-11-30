Украинская делегация заблокировала выступление крымских "депутатов" в ООН

Новости Украины:Представители Украины в ООН сорвали выступления так называемого "депутата" из оккупированного Крыма.

Украинская делегация приняла участие в форуме Организации Объединенных Наций по защите прав меньшинств. Во время заседания перед дипломатами хотел выступить незаконно избранный в Госдуму РФ "депутат" от оккупированного Крыма Руслан Бальбек.

Однако сделать это ему не удалось. Украинская делегация сорвала его выступление, указав, что он нарушил резолюцию ГА ООН и не имел права представлять РФ.

Россию обвинили в нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму. В свою очередь представители России заявили, что Украина сама "занималась притеснением малых народов", а позиция Киева может привести "к выходу из состава Украины ряда областей".

Напомним, блокада Россией Мариуполя и Бердянска ухудшила положение работников этих портов, а незаконные задержания украинских рыбаков в Азовском и Черном морях вредят морскому рыболовству.