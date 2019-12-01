Капремонт на плотине Днепровской ГЭС: дорогу опять "латают"

Новости Украины:В Запорожье на новой дороге через плотину ДнепроГЭС появилась яма.

Дорожное покрытие на плотине Днепровской ГЭС, которое в октябре открыли после капремонта, снова "латают".

Об этом в Facebook сообщила районная администрация Запорожского городского совета по Днепровскому району.

"Сегодня на плотине ДнепроГЭС проводятся работы по ремонту повреждения дорожного полотна, которое образовалось в субботу", - говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей накануне начали делиться фотографиями ямы на недавно открытой дороге.

Как ранее сообщалось ранее, на ремонт дороги потратили более 100 млн гривень. Работы продолжались более двух месяцев. Официальное открытие состоялось 14 октября. Тогда в Запорожье приехал глава "Укргидроэнерго", на балансе которого находится Днепровская ГЭС.