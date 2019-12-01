Ситуация в Марьинке: полсотни домов остаются без света из-за боевиков

Новости Украины:Полсотни домов в Марьинке до сих пор без света - оккупанты не дают гарантий ремонтникам.

Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК, российские оккупационные войска до сих пор так и не предоставили гарантий соблюдения режима прекращения огня для восстановления поврежденной непогодой линии электроснабжения в Марьинке.

Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Неизменной остается ситуация в городе Марьинка Донецкой области, где в результате непогоды обесточены около 50 частных домов на улицах Тельмана и Жовтневой. Украинские ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение, ведь выведены из строя линии электропередач, которые находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации. Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК, гарантий соблюдения режима прекращения огня российские оккупационные войска до сих пор так и не дали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2019 года сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области. Украинские ремонтные бригады оперативно возобновили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 хозяйств, на улицах Тельмана и Жовтневой, остаются обесточенными.

Вооруженные формирования Российской Федерации не дают гарантий соблюдения режима прекращения огня, без чего ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехническое подразделение ГСЧС Украины не могут устранить повреждения электросети.