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Ситуация в Марьинке: полсотни домов остаются без света из-за боевиков

Ситуация в Марьинке: полсотни домов остаются без света из-за боевиков
19:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Полсотни домов в Марьинке до сих пор без света - оккупанты не дают гарантий ремонтникам.

Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК, российские оккупационные войска до сих пор так и не предоставили гарантий соблюдения режима прекращения огня для восстановления поврежденной непогодой линии электроснабжения в Марьинке.

Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Неизменной остается ситуация в городе Марьинка Донецкой области, где в результате непогоды обесточены около 50 частных домов на улицах Тельмана и Жовтневой. Украинские ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение, ведь выведены из строя линии электропередач, которые находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации. Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК, гарантий соблюдения режима прекращения огня российские оккупационные войска до сих пор так и не дали", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 25 ноября 2019 года сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области. Украинские ремонтные бригады оперативно возобновили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 хозяйств, на улицах Тельмана и Жовтневой, остаются обесточенными.

Вооруженные формирования Российской Федерации не дают гарантий соблюдения режима прекращения огня, без чего ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехническое подразделение ГСЧС Украины не могут устранить повреждения электросети.

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Донецкая область, Донбасс, Марьинка, СЦКК.
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