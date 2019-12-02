На дне Шацких озер нашли бронзовую печать XIX века

Новости Украины:Краеведческий музей на Волыни пополнился уникальной находкой.

На дне одного из Шацких озер в Волынской области нашли печать дворянина, датированную XIX веком.

По размеру печать сравнивают с наименьшей украинской монетой "10 копеек".

Об этом сообщает местное издание "Волинь".

Доктор исторических наук Андрей Гречило отметил, что это частная печать дворянина, которая относится к первой половине 19 века. На ней нет явных опознавательных знаков, а ее диаметр составляет около 22 мм — чуть больше, чем современные 10 копеек. Исследователь предполагает, что находка принадлежала землевладельцу.

Находку передали в Любомльский краеведческий музей.