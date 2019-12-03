Снег в Киеве: что происходит на дорогах столицы

Новости Украины:В Киеве из-за непогоды огромные пробки, снегоуборочная техника работает на дорогах.

Во вторник, 3 декабря, в Киеве из-за первого в этом сезоне снега на дорогах образовались пробки.

Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, по состоянию на 8:30 утра движение транспорта затруднено в центре столицы на бульваре Шевченко в сторону Бессарабки. Образовывается пробка от Европейской площади в сторону Почтовой.

Затруднено движение по проспекту Степана Бандеры и полностью стоит улица Елены Телиги в сторону метро Дорогожичи.

Пробка также наблюдаются на проспекте Победы, машины стоят до станции метро Житомирская. В направлении правого берега пробки есть на всех мостах.

Киевские улицы по состоянию на вечер понедельника чистят от снега 187 единиц специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Если ухудшатся погодные условия, то к уборке будет задействовано еще 231 машину. Киевские коммунальщики следят за синоптической ситуацией и "принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы".

Киевлянам советуют по возможности воздерживаться от пользования собственными авто и не мешать работать уборщикам снега. Пешеходов призывают осторожно двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в установленных для этого местах".

Напомним, в Киеве днем - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.