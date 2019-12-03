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Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом

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Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
08:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается снег и мороз, местами гололедица.

В ближайшие сутки, 3 декабря, атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, обусловят в большинстве областей Украины зимнюю погоду - со снегом и морозом, почти везде, кроме юга, образуется снежный покров и будет скользко не дорогах.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях ожидается значительный снег, днем на Правобережье - небольшой мокрый снег.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза. В южной части дождь, ночью с мокрым снегом, местами гололед. Температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м / с, на востоке месами метель.

В Киеве - ночью умеренный снег, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 декабря самая высокая температура днем была 10,7° в 1953 году, самая низкая ночью -19,8° в 1998 году.

Прогноз погоды на 3 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 3 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – -1…+1
  • Львов – -1…+1
  • Ивано-Франковск – -1…+1
  • Тернополь – -1…+1
  • Черновцы – -1…+1
  • Хмельницкий – -1…+1
  • Луцк – -1…+1
  • Ровно – -1…+1
  • Житомир – -1…+1
  • Винница – -1…+1
  • Одесса – +4…+6
  • Николаев – +3…+5
  • Херсон – +3…+5
  • Симферополь – +3…+5
  • Кропивницкий – -0…+2
  • Черкассы – -1…+1
  • Чернигов – -1…+1
  • Сумы – 0…-2
  • Полтава – -1…+1
  • Днепр – 0…+2
  • Запорожье – +3…+5
  • Донецк – 0…+2
  • Луганск – -1…+1
  • Харьков – -1…+1
  • Киев – -1…+1

В среду, 4 декабря, без осадков, лишь в Волынской и Ровенской областях днем небольшой мокрый снег.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в южной части 0-3° тепла; в Карпатах и Закарпатье ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 0-2° мороза.

Прогноз погоды на 4 декабря, фото: meteo.gov.ua

5 декабря ночью в северных, днем в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

В столичном регионе 5 декабря без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 5 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики на 6-7 декабря осадков не прогнозируют. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, 6 декабря в Карпатах 4-10° мороза; днем 0-5° тепла, на Прикарпатье и юге страны 4-9° тепла.

На Киевщине 6-7 декабря без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 6 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 3 декабря.
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