Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом

В ближайшие сутки, 3 декабря, атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, обусловят в большинстве областей Украины зимнюю погоду - со снегом и морозом, почти везде, кроме юга, образуется снежный покров и будет скользко не дорогах.
Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях ожидается значительный снег, днем на Правобережье - небольшой мокрый снег.
Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза. В южной части дождь, ночью с мокрым снегом, местами гололед. Температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м / с, на востоке месами метель.
В Киеве - ночью умеренный снег, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 декабря самая высокая температура днем была 10,7° в 1953 году, самая низкая ночью -19,8° в 1998 году.
Прогноз погоды на 3 декабря, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на вторник, 3 декабря, в городах Украины:
В среду, 4 декабря, без осадков, лишь в Волынской и Ровенской областях днем небольшой мокрый снег.
На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в южной части 0-3° тепла; в Карпатах и Закарпатье ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.
В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 0-2° мороза.
Прогноз погоды на 4 декабря, фото: meteo.gov.ua
5 декабря ночью в северных, днем в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.
В столичном регионе 5 декабря без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 5 декабря, фото: meteo.gov.ua
Синоптики на 6-7 декабря осадков не прогнозируют. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, 6 декабря в Карпатах 4-10° мороза; днем 0-5° тепла, на Прикарпатье и юге страны 4-9° тепла.
На Киевщине 6-7 декабря без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 6 декабря, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 7 декабря, фото: meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.
Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.
В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.