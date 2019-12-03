Центральный столичный вокзал "заминировали"

Новости Украины:Центральный вокзал Киева эвакуировали из-за "минирования".

Всех пассажиров и работников эвакуировали с Центрального вокзала в Киеве в связи с анонимным сообщением о минировании.

Работа Центрального железнодорожного вокзала в городе Киев временно ограничено.

Об этом сообщили в АО "Укрзализныця" в Facebook.

Отмечается, что неизвестный сообщил о минировании всего здания.

"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - рассказали в "Укрзализныци".

Однако вокзал не прекратил своей работы. Поезда прибывают и убывают строго по графику. Посадка осуществляется через переходы прилегающие к центральному зданию.