Центральный столичный вокзал "заминировали"

Всех пассажиров и работников эвакуировали с Центрального вокзала в Киеве в связи с анонимным сообщением о минировании.
Работа Центрального железнодорожного вокзала в городе Киев временно ограничено.
Об этом сообщили в АО "Укрзализныця" в Facebook.
Отмечается, что неизвестный сообщил о минировании всего здания.
"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - рассказали в "Укрзализныци".
Однако вокзал не прекратил своей работы. Поезда прибывают и убывают строго по графику. Посадка осуществляется через переходы прилегающие к центральному зданию.