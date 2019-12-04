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Киев остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

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Киев остановился в пробках: какие улицы лучше объехать
09:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Утром, 4 декабря, на дорогах Киева образовались пробки в разных районах столицы.

В среду, 4 декабря, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. 

Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, в частности, движение затруднено на проспекте Ватутина, улице Богатырской, Кирилловской, Елены Телиги, Щусева.

На правом берегу пробки образовались возле станций метро "Сырец", "Дорогожичи", проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкая, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, проспекте Победы, улице Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Отрадном проспекте, проспекте Леся Курбаса. Пробки зафиксированы возле станций метро "Университет", "Вокзальная", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Лыбидская". Пробки образовались на Северном мосту, Дарницком мосту, мосту имени Патона и мосту Метро.

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже заканчивается восстановление Шулявского путепровода. По его словам, также активизировалось строительство Подольско-Воскресенского моста - автомобильное сообщение по нему планируется открыть уже к концу следующего года. 

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Кроме того, городской голова добавил, что за последние четыре года в столице было обновлено более 900 километров дорог.

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Киев, Google Maps, Пробки, Столица, Пробки в Киеве.
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