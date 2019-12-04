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В Украине произошло землетрясение

В Украине произошло землетрясение
12:05 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львовской области в селе Станиславчик произошло землетрясение магнитудой 2 балла.

В Украине произошло землетрясение – подземные толчки зафиксировали под Львовом в районе села Станиславчик Бродовского района, между городами Радехов и Броды. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Сообщается, что землетрясение было неощутимо и из населенных пунктов информация не поступала.

"По шкале интенсивности MSK-64 - неощущаемое землетрясение - от 0-2 балла. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", - говорится в сообщении.

Сами толчки произошли 3 декабря в 23:25. По данным обработки сети сейсмических станций Отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины, координаты эпицентра: широта 50.24 градусов, долгота 24.98 градусов.

"Время в эпицентре 0 = 21 25 48.1 (по Гринвичу) или 0 = 23 25 48.1 (по Киеву). Магнитуда по длине записи МD = 2.2, класс К = 8.0. Глубина гипоцентра составила 5,7 + -1,7", - говорится в сообщении.

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В Львовской облгосадминистрации рассказали, что из населенных пунктов о землетрясении никакой информации не было. Это и неудивительно, ведь по шкале интенсивности MSK-64 – подземные толчки неощутимы – от 0 до 2 баллов (интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами).

Как мы писали ранее, в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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Украина, Землетрясение, Землетрясение в Украине, Станиславчик.
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